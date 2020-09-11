Лідер партії та парламентської фракції " Батьківщина" Юлія Тимошенко у п'ятницю отримала новий результат тесту на китайський вірус
Про це повідомила прес-секретар політика Марина Сорока на своїй сторінці в Facebook. За її словами, Тимошенко повністю подолала вірус.
"Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту... Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про захворювання Тимошенко стало відомо 23 серпня.
Кредити спишуть населенню і бізнесу, НБУ оголосив важливе рішення: про що треба знати боржникам
71-річна Алла Пугачова в зухвалому міні пустилася в танок, наплювавши на вік: "Артроз прогресуючий"
Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?"
Кравець з "Квартал 95" ошелешила виглядом після важкої хвороби: "В очах печаль"
Через два дні, 25 серпня, з'явилася інформація про різке погіршення стану Тимошенко. У ЗМІ з посиланням на обізнане джерело повідомляли, що її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, стан в цілому був стабільно важкий і температура не опускалася нижче 39 градусів.
Крім Тимошенко вірус також виявили у її дочки Євгенії і зятя Артура Чечоткіна, які переносять хворобу в легкій формі.
2 вересня вперше відгукнулася сама Тимошенко.
"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи пізніше... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, І хоча до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент
Також Politeka писала, що фатальний збіг: Олену Кравець з "Квартал 95" і Юлію Тимошенко наздогнала одна біда
Як повідомляла Politeka, Китайський вірус у Тимошенко підтвердився, стало відомо про її стан: "на жаль..."