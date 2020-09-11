Лідер партії та парламентської фракції " Батьківщина" Юлія Тимошенко у п'ятницю отримала новий результат тесту на китайський вірус

Про це повідомила прес-секретар політика Марина Сорока на своїй сторінці в Facebook. За її словами, Тимошенко повністю подолала вірус.

"Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту... Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про захворювання Тимошенко стало відомо 23 серпня.

Через два дні, 25 серпня, з'явилася інформація про різке погіршення стану Тимошенко. У ЗМІ з посиланням на обізнане джерело повідомляли, що її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, стан в цілому був стабільно важкий і температура не опускалася нижче 39 градусів.

Крім Тимошенко вірус також виявили у її дочки Євгенії і зятя Артура Чечоткіна, які переносять хворобу в легкій формі.

2 вересня вперше відгукнулася сама Тимошенко.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи пізніше... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, І хоча до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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