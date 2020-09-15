"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, коли Україна дасть воду на півострів

На своїй сторінці у Фейсбуці він пофілософствував на тему подачі води в Крим, який страждає від рекордної посухи, передає Politeka.net.

Чиновник розкритикував заяву українських дипломатів про те, що подача води на півострів стане можлива тільки після деокупації Криму і передачі його під контроль Києва.

"Важко знайти цензурні слова, але спробую. Київ помиляється. Насправді це стане можливим тільки після того, як Україна звільниться від окупаційного режиму, який сьогодні править сусідньою країною і сам знаходиться під зовнішнім управлінням. Але тоді мова піде, перш за все, про притягнення організаторів водної блокади до кримінальної відповідальності за російськими та міжнародними законами", – написав Аксьонов.

Він додав, що в питаннях водопостачання Крим розраховує тільки на "свої сили і свою країну", виходячи з можливостей і ресурсів Криму і Росії.

"Упевнений, що системні рішення, які дозволять Криму раз і назавжди закрити проблему вододефіциту, будуть знайдені", – підсумував свій пост Аксьонов.

"Є варіант возз'єднатися з Росією і тоді Крим стане ближче))", "багато пишних слів. Але є одне але, коли з Криму хотіли зробити САД! Його приєднали до України! І це була не помилка, в Політбюро не дурні сиділи. САД хотіли і зробили. А що у вас з саду вийде, думаю просто колишній Крим, той, що був до 1961 року. Але і це добре! Мало людей, природа відновиться, море чисте. Дуже багато плюсів", - реагують у комментарях.

Нагадаэмо, окупанти придумали, як наповнити обмілілі водосховища в Криму.

Як повідомляла Politeka, Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.

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