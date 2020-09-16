Скупчення паломників-хасидів на українсько-білоруському кордоні може стати ще одним фактором погіршення відносин між Україною та Білоруссю

В Офісі президента заявили, що більшість з двох тисяч паломників прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий.

"Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно або ненавмисно підігріває ці слухи", - йдеться в повідомленні на сайті ОП.

У Зеленського нагадали, що Україна змушена була закрити державний кордон для іноземців у зв'язку з погіршенням ситуації з китайським вірусом і терміновими карантинними обмеженнями. У зв'язку з цим масові заходи, в тому числі, і релігійного характеру, на даний момент неможливі.

"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою і не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців», – заявили у президента.

Українсько-білоруський кордон в межах Волинської області. Ситуація після прибуття паломників Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою Учора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотриманням правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України. https://is.gd/LCtuq2 Gepostet von Державна прикордонна служба України am Mittwoch, 16. September 2020

У тексті також наголошується, що Україна зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи в Білорусі і підтримує європейські демократичні цінності, в тому числі спрямовані на дотримання прав і свобод людини.

Наостанок українська влада закликала Білорусь "утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації в сусідніх країнах".

Ситуація біля пункту пропуску «Нові Яриловичі» Понад 1000 іноземців-паломників перебувають навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» Прикордонники забезпечують перевірку та супроводження представників волонтерських та релігійних організацій для передачі іноземцям, які перебувають на українсько-білоруському кордоні,продуктів харчування та води. https://is.gd/UILXR9 Gepostet von Державна прикордонна служба України am Mittwoch, 16. September 2020

Раніше ми повідомляли про те, що у Волинській області сотні хасидів намагаються прорватися через кордон прикордонників аби потрапити до Умані. На місце змушений був виїжджати глава ДПСУ Сергій Дейнеко, який показав гостям з Ізраїлю постанову Кабінету Міністрів України Про заборону на в'їзд в країну іноземців до 28 вересня.

Нагадаємо, в Умань стягнули поліцію з усієї України, ситуація загострюється.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.