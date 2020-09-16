Скупчення паломників-хасидів на українсько-білоруському кордоні може стати ще одним фактором погіршення відносин між Україною та Білоруссю
В Офісі президента заявили, що більшість з двох тисяч паломників прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий.
"Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно або ненавмисно підігріває ці слухи", - йдеться в повідомленні на сайті ОП.
У Зеленського нагадали, що Україна змушена була закрити державний кордон для іноземців у зв'язку з погіршенням ситуації з китайським вірусом і терміновими карантинними обмеженнями. У зв'язку з цим масові заходи, в тому числі, і релігійного характеру, на даний момент неможливі.
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"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою і не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців», – заявили у президента.
У тексті також наголошується, що Україна зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи в Білорусі і підтримує європейські демократичні цінності, в тому числі спрямовані на дотримання прав і свобод людини.
Наостанок українська влада закликала Білорусь "утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації в сусідніх країнах".
Раніше ми повідомляли про те, що у Волинській області сотні хасидів намагаються прорватися через кордон прикордонників аби потрапити до Умані. На місце змушений був виїжджати глава ДПСУ Сергій Дейнеко, який показав гостям з Ізраїлю постанову Кабінету Міністрів України Про заборону на в'їзд в країну іноземців до 28 вересня.
Нагадаємо, в Умань стягнули поліцію з усієї України, ситуація загострюється.
Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.
Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.