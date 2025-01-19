Представники "Київстару" пояснили, що така схема є стандартною умовою її тарифного плану, яку змінити не можна.

Клієнтка мобільного оператора "Київстар" висловила обурення через несподівані списання коштів з рахунку після завершення дії її тарифного плану.

Жінка поділилася своєю скаргою на офіційній сторінці компанії у соціальн мережах.

У результаті послуги зв'язку обійшлися їй у 600 гривень на місяць.

У дописі вона зазначила, що після завершення тарифу оператор почав щодня знімати гроші з її рахунку для забезпечення дзвінків та інших послуг.

"Я не хочу, щоб у мене знімали гроші щодня після закінчення тарифу. Я це не замовляла. Чому так відбувається?" — написала вона.

У відповідь представники "Київстару" пояснили, що така схема є стандартною умовою її тарифного плану, яку змінити не можна. Водночас вони запропонували альтернативу — перейти на тарифний план «Все разом». У цьому тарифі відсутні щоденні списання: кожна послуга оплачується окремо, якщо основний тарифний пакет не активовано повністю.

Також Politekа писала про те, що мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості послуги "Рік без абонплат" для нових підключень у кількох тарифах.

Експерти технічного співтовариства MZU (Мобільний Зв'язок України) вважають, що підвищення вартості послуги "Рік без абонплат" призведе до зростання вартості тарифів.

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