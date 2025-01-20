Популярна українська телеведуча та актриса Леся Нікітюк здивувала шанувальників, опублікувавши архівне фото із 2005 року.

У Instagram зірка показала як виглядала до того, як стала відомою. На знімку, якому вже майже 20 років, 18-річна Леся зображена у джинсах та фіолетовій блузці.

Її світле волосся було зібране, а позувала вона, залізши на дерево і розмовляючи по телефону. Під фото Нікітюк із гумором зазначила, що намагалася зловити зв'язок: "2005 рік. Задовго до появи Starlink".

Передплатники телеведучої активно відреагували на пост, зазначаючи, що на той час багато хто намагався знайти сигнал у подібних ситуаціях. Крім того, користувачі похвалили Лесю за стиль, який вони назвали модним та актуальним для тих років.

Крім архівного фото, Леся нещодавно поділилася радісною новиною - вона оголосила про заручини. Нікітюк розповіла, що готується вийти заміж за коханого-військового, який молодший за неї на дев'ять років. Зірка вже прокоментувала цю подію, висловивши радість та надію на щасливе сімейне життя.

"Ще в 2005 році була на висоті, "Леся, та ви модниця! За такі джинси з паєтками і кеди вбити можна було", "Давайте зізнаємося, що у всіх з нас є такі фотки", "Я там хатину будувала", " Кому дзвониш?», «Зв'язок ловиться так краще. А ще діджус по 2 секунди безкоштовно», «Happy face" - написали відразу артистці у відповідь шанувальники.

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