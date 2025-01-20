Співачка повідомила про смерть близької людини, яка присвятила життя службі в армії, викладанню та підтримці Збройних сил України.

Українська співачка Камалія поділилася сумною новиною про втрату близької людини.

У своєму Instagram артистка повідомила, що помер її дядько Микола Прядко. Йому було 65 років. За словами Камалії, Микола мав визначну життєву історію. Його шлях був пов'язаний зі службою у Німеччині та Середній Азії, а також з викладанням у військових академіях.

Він дослужився до звання полковника і завоював повагу серед колег, і серед своїх студентів.

"Його життєвий шлях пролягав через службу в Німеччині, Середній Азії та викладацьку діяльність у військових академіях. Він дослужився до звання полковника і заслужив на повагу колег і студентів", - написала Камалія.

Артистка згадує дядька як доброї, щирої людини, яка завжди була прикладом для оточуючих. Навіть під час повномасштабної війни він продовжував допомагати Збройним силам України.

"Він залишив світлу пам'ять і став прикладом того, якою має бути справжня людина. Вічна пам'ять тобі, дорогий дядечку. Ти завжди будеш з нами — у спогадах, піснях та добрих справах. Спочивай зі світом", — зворушливо написала Камалія.

Шанувальники співачки висловили їй свої співчуття, зазначивши, що такі втрати завжди важко переживати. Багато хто підкреслив, що добрі справи Миколи Прядка залишаться в серцях тих, кому він допоміг, і пам'ять про нього житиме.

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