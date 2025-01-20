Навколо українського національного відбору на "Євробачення-2025" спалахнув новий скандал.

Цього разу у центрі уваги опинилася співачка FIINKA, яка бореться за потрапляння до десятки фіналістів конкурсу. Артистка впевнено лідирує у голосуванні, проте її пісня "Культура" стала предметом обговорень у Мережі.

Приводом для звинувачень стало відео TikTok, опубліковане анонімним користувачем під ніком "lil.oden". На новому обліковому записі він заявив, що композиція FIINKA підозріло нагадує популярний латиноамериканський трек Con Altura . Посада викликала жваві суперечки, а також привернула увагу організаторів конкурсу.

На захист учасниці стала продюсер національного відбору та відома співачка Тіна Кароль. У своїй заяві Кароль категорично спростувала звинувачення у плагіаті, наголосивши, що пісні абсолютно різні.

"Жодної подібності пісень немає ні за темпом, ні за гармонією, ні за ритмікою, ні за змістом! У треку FIINKA слово 'хук' звучить як 'культура', а у Росалії - 'con altura', що перекладається як 'поводитися гідно" '. Ці звинувачення у подібності є некваліфікованими і не мають під собою підстав", - заявила Кароль.

Продюсер також зазначила, що їй відомо, хто міг ініціювати ці нападки, проте поки що вона утримується від активних дій, сподіваючись на порядність. На завершення Тіна Кароль закликала всіх учасників конкурсу, як увійшли в лонглист, так і тих, хто залишився за його межами, дотримуватися чесних методів боротьби.

"Ведіть боротьбу з честю, і доля обов'язково посміхнеться вам. Я знаю, хто стоїть за цим, але поки що просто спостерігаю", - підкреслила Кароль.

Останні новини України:

Бойфренд Лесі Нікітюк різко відповів на критику відпочинку у Буковелі.

The Hardkiss із Саніною потрапили у скандал, скасувавши концерт в Україні.

Горбунов виправдав Потапа за його втечу за кордон.