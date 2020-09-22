У Верховній Раді готують зміни на період проведення виборів

У парламенті зареєстрували законопроект № 4117 про особливості проведення виборів під час карантину через Китайський вірус. У документі, зокрема, прописані особливості Голосування громадян, які перебувають на самоізоляції або в обсервації.

Відзначається, що українці з підтвердженим діагнозом, а також знаходяться на обсервації і самоізоляції, зможуть голосувати за місцем перебування.

Для цього не пізніше 12:00 останньої суботи перед днем голосування поштою або через інших осіб потрібно подати до дільничної виборчої комісії заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. У заяві має бути зазначено місце знаходження виборця та довідка закладу охорони здоров'я (сімейного лікаря) про направлення виборця на самоізоляцію, обсервацію у зв'язку з підозрою або підтвердженим діагнозом китайського вірусу.

Дільнична виборча комісія після закінчення терміну на подачу таких заяв в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виробляє окремий витяг зі списку виборців.

Голосування для таких виборців організують три члени дільничної виборчої комісії, які є представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії.

Для голосування за місцем знаходження виборців на самоізоляції/обсервації, членам виборчої комісії видають окрему опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку вкидається контрольний лист.

Відповідно до закону, переносну виборчу урну для голосування українців на самоізоляції, а також виборчу урну для голосування на виборчій дільниці виборців з ознаками респіраторного захворювання ДВК відкриватимуть останніми.

А члени дільничної виборчої комісії при цьому повинні бути в засобах індивідуального захисту.

Нагадаємо, чергові регіональні вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Зазначимо, станом на вівторок, 22 вересня, загальна кількість підтверджених випадків захворювання китайським вірусом в Україні досягла 181 237 осіб.

За останню добу захворіло 2884 людини (доба раніше - 2675 осіб).

Всього видужали 79901 людини (на 1717 осіб більше, ніж за даними на 21 вересня). Від китайського вірусу померли 3642 людини (59 осіб за добу). За даними на понеділок, 21 вересня, ця цифра дорівнювала 26 жертвам. Продовжують хворіти 97 694 осіб (на 1 108 осіб більше, ніж добу раніше).

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