Багато українців без захвату поставилися до рішення фронтмена групи ТіК Віктора Бронюка прорватися в політику

Про це пише Politeka.net.

Нагадаємо, відомий український музикант і автор хіта "Олені" став кандидатом у депутати Вінницької міської ради від Партії вінничан.

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба політичної партії в соцмережі Facebook.

"Знайомтеся, перший номер партії вінничан до Вінницької міської ради Віктор Бронюк", - йдеться у публікації політичної сили.

Але в соцмережах скептично поставилися до цієї новини. У коментарях провели паралель з "Кварталом 95" і з лідером групи "Океану Ельзи" Вакарчуком, який вдруге "проліз" в Раду, а потім відмовився від мандата народного депутата.

Зокрема українці попередили Бронюка, що після помилок Вакарчука вони більше не слухають пісні "ОЕ".

"Раніше подобалися пісні Океану Ельзи. Поліз у політику. Більше не слухаю. Не робіть помилок Вакарчука", "не бери приклад з Вакарчука", "Вікторе, навіщо вам йти в мери, ви ідіті краще співайте на сцену", "Шоу-бізнес вже не той", " може не треба? Ви крутий рокер, навіщо вам це?", "Навіщо нам менеджери? Давайте медіаперсон виберемо...", Концертів немає, хоч в мери", "Нам вистачило 95 кварталу", "Це буде продовження, але ще і з пенсіями...",- написали шанувальники в коментарях під публікацією партії.

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