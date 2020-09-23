Багато українців без захвату поставилися до рішення фронтмена групи ТіК Віктора Бронюка прорватися в політику
Про це пише Politeka.net.
Нагадаємо, відомий український музикант і автор хіта "Олені" став кандидатом у депутати Вінницької міської ради від Партії вінничан.
Цю інформацію вже підтвердила прес-служба політичної партії в соцмережі Facebook.
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"Знайомтеся, перший номер партії вінничан до Вінницької міської ради Віктор Бронюк", - йдеться у публікації політичної сили.
Але в соцмережах скептично поставилися до цієї новини. У коментарях провели паралель з "Кварталом 95" і з лідером групи "Океану Ельзи" Вакарчуком, який вдруге "проліз" в Раду, а потім відмовився від мандата народного депутата.
Зокрема українці попередили Бронюка, що після помилок Вакарчука вони більше не слухають пісні "ОЕ".
"Раніше подобалися пісні Океану Ельзи. Поліз у політику. Більше не слухаю. Не робіть помилок Вакарчука", "не бери приклад з Вакарчука", "Вікторе, навіщо вам йти в мери, ви ідіті краще співайте на сцену", "Шоу-бізнес вже не той", " може не треба? Ви крутий рокер, навіщо вам це?", "Навіщо нам менеджери? Давайте медіаперсон виберемо...", Концертів немає, хоч в мери", "Нам вистачило 95 кварталу", "Це буде продовження, але ще і з пенсіями...",- написали шанувальники в коментарях під публікацією партії.
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