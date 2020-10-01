Колишній лідер організації "Правий сектор" і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив про бажання замінити Вітольда Фокіна у ТКГ по Донбасу, чим викликав бурхливу реакцію серед українців

Як передає Politeka, після новини про те, що Зеленський підписав указ про відсторонення Фокіна від переговорів у Мінську, Ярош запропонував главі держави свою кандидатуру у якості керівника української делегації у ТКГ.

При цьому він наголосив, що Мінські домовленості - "це зло", і що нам потрібна не капітуляція, а мир через українську перемогу.

"Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі... Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради", - написав Ярош на своїй сторінці у соцмережі. В коментарях жваво відреагували на слова Яроша. Дехто підтримав ініціативу командувача УДА, а дехто висловив сумніви, що це дасть якісь результати, і що Зеленський на це погодиться. "Будуть результати, Ярош істинний син України!", "Не дай боже, тоді миру ніколи не буде", "Тільки його там і не вистачало!", "Це ще чи Зеленський підпише. Удачі тобі, Дмитре", "Діма, перед поїздкою до цієї нечесті, зроби всі необхідні щеплення", "Ярош мілітарист, а Україна і її народ миролюбиві, його дії негативно позначаться на перемир'ї", "Миру нам не бачити, як власних вух", "Було би добре, але ляльководи не "дадуть" добро", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.