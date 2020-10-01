Колишній лідер організації "Правий сектор" і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив про бажання замінити Вітольда Фокіна у ТКГ по Донбасу, чим викликав бурхливу реакцію серед українців
Як передає Politeka, після новини про те, що Зеленський підписав указ про відсторонення Фокіна від переговорів у Мінську, Ярош запропонував главі держави свою кандидатуру у якості керівника української делегації у ТКГ.
При цьому він наголосив, що Мінські домовленості - "це зло", і що нам потрібна не капітуляція, а мир через українську перемогу.
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Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.