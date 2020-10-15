Генерал ЗСУ Сергій Кривонос пояснив, чому позиція України в ТКГ програшна
Генерал звернув увагу на тактику, яку обрала російська сторона. Росіяни завжди "говорять першими", намагаються нав'язувати свої пропозиції, а представники України намагаються реагувати на це.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю для Обозревателя.
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"Ми завжди в положенні молодшого і того, хто виправдовується. Ми повинні бути активними. Ми незалежна самостійна держава, яка має підтримку на міжнародному рівні. Тож наша позиція повинна бути значно жорсткішою",- зазначив Кривонос.
Зокрема, він нагадав про історію з інспекцією позицій Збройних сил України в районі Шумів. На думку генерала, риторика української сторони мала бути такою:
"Ви хочете Шуми? Будь ласка. Але ми хочемо подивитися на наш Докучаєвськ і наше Дебальцеве, тому що, згідно Мінських домовленостей, ці два міста є українською територією".
Також раніше повідомлялося, що генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що силовим методом Україна вирішити проблему поки не може, оскільки вести війну на два фронти загрожує людськими втратами.
За його словами, найдієвішим варіантом є тиск на РФ на міжнародному рівні.
Нагадаємо, генерал ЗСУ відповів Фокіну, який виправдав злочини РФ.
Як повідомляла Politeka, Сергій Кривонос зробив важливу заяву про наступ Росії з Криму.
Також Politeka писала, що Сергій Кривонос заявив, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.