Генерал ЗСУ Сергій Кривонос пояснив, чому позиція України в ТКГ програшна

Генерал звернув увагу на тактику, яку обрала російська сторона. Росіяни завжди "говорять першими", намагаються нав'язувати свої пропозиції, а представники України намагаються реагувати на це.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для Обозревателя.

"Ми завжди в положенні молодшого і того, хто виправдовується. Ми повинні бути активними. Ми незалежна самостійна держава, яка має підтримку на міжнародному рівні. Тож наша позиція повинна бути значно жорсткішою",- зазначив Кривонос.

Зокрема, він нагадав про історію з інспекцією позицій Збройних сил України в районі Шумів. На думку генерала, риторика української сторони мала бути такою:

"Ви хочете Шуми? Будь ласка. Але ми хочемо подивитися на наш Докучаєвськ і наше Дебальцеве, тому що, згідно Мінських домовленостей, ці два міста є українською територією".

Також раніше повідомлялося, що генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що силовим методом Україна вирішити проблему поки не може, оскільки вести війну на два фронти загрожує людськими втратами.

За його словами, найдієвішим варіантом є тиск на РФ на міжнародному рівні.

Нагадаємо, генерал ЗСУ відповів Фокіну, який виправдав злочини РФ.

Як повідомляла Politeka, Сергій Кривонос зробив важливу заяву про наступ Росії з Криму.

Також Politeka писала, що Сергій Кривонос заявив, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.