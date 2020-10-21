Депутата та екс-президента України Петра Порошенка розкритикувавши за порушення карантинних заходів

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували на Instagram-сторінці "rivne_1283"( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Лідера партії "Європейська солідарність" помітили, коли він розгулював вулицями міста. Він підійшов до меморіальної дошки, присвяченої Героям Небесної Сотні, щоб покласти квіти і побачив, як недалеко проходить весільна фотосесія молодят.



Петро Порошенко підійшов до пари і запропонував сфотографуватися з ним "на щастя". Попри епідеміологічну ситуацію в країні, він потиснув руки молодим і обійняв їх для кадру.

Українці в мережі бурхливо відреагували на такий вчинок екс-президента України, оскільки той тільки сам вилікувався від вірусу.

"Та не було ніякого вірусу, то він так піариться щоб його жаліли", "А йому що, шкода чужих дітей, головне картинка!", "Кожен голос на рахунку"," зніми маску, всі вже зрозуміли що розводняк"," Гетьман знає що робить","Чия черга хворіти?", - писали українці в мережі.

Зазначимо, що небезпечним китайським вірусом вже встигли перехворіти багато українських політик, включаючи нинішнього президента Володимира Зеленського і його дружину, а також Юлію Тимошенко і багатьох нардепів.

Нагадаємо, Порошенко розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".

Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.

Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.









