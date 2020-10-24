Президент здав тест на COVID-19 і він виявився позитивним

Як повідомив в Twitter держсекретар канцелярії президента Польщі Блавей Спіхальський, Анджей Дуда здав тест на коронавірус і він виявився позитивним.

Нагадаємо, напередодні 11-13 жовтня Дуда перебував з триденним візитом в Україні і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент почуває себе добре. Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит в Україну відвідуванням польського військового кладовища в Биківні, де заявив про підтримку України на тлі агресії РФ.

Дуда заявив, що Польща є союзником України і стоїть "пліч-о-пліч перед обличчям нової російської агресії".

"Тієї агресії, яка захопила Крим, захопила землі Донецька і Луганська - трагедія, з якою мир, Європа ніколи не зможуть змиритися", - сказав польський президент. Крім того, він побував в Одесі разом з Володимиром Зеленським.





Також раніше повідомлялося, що серед депутатів Верховної Ради підтверджується все більше випадків захворювання на коронавірус. Так, серед "слуг народу" на COVID-19 захворіли вже понад півсотні нардепів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив,, що зараз у фракції хворіють на коронавірус більше 50 народних депутатів.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда приголомшив заявою про Росію.

Як повідомляла Politeka, США перекидають потужну військову силу до України та Польщі, заява Трампа.

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