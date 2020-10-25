Мер Києва Віталій Кличко відмовився голосувати на виборах



Як передає Politeka.net, відеозвернення чинний градоначальник столиці опублікував на своє сторінці Facebook (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, таке рішення він прийняв у зв'язку із захворюванням "китайським" вірусом.

"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю Дистанційно та контролюю роботу міських служб. Ділянки в Києві, до речі, вже відкрилися, ситуація нормальна", – поділився Кличко.

Водночас він закликав жителів столиці відвідати виборчі дільниці і дотримуватися карантинних заходів.

"Одягніть маску, візьміть рукавички, ручку. Дотримуйтесь соціальну дистанцію на ділянці", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, 24 Жовтня Кличко отримав позитивний результат тесту на вірус і повідомив, що йде на самоізоляцію.

Зазначимо, що за весь час епідемії в Україні найбільше хворих виявили в Києві та Харківській області.

За останню добу у столиці підтвердили 359 випадків захворювання.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Цього разу українці обиратимуть не лише мерів, голів сільських та селищних рад, а й депутатів до рад усіх рівнів від громад.

Нагадаємо, що українців чекає новий неприємний сюрприз, що подорожчає цього разу.

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