Те, як вибори в США вплинуть на Україну, залежить виключно від українців

Економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю "politeka news" дав свої коментарі щодо виборів президента в США (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Атаманюк розповів, як пройшли вибори в Америці, а також, як ця "гонка" президентів вплине на відносини США з Україною.

За словами Отаманюка, те, як це відіб'ється на Україні, залежить від самих громадян нашої країни.

"Що республіканці, що демократи, - це грамотні професійні патріоти своєї країни, добре освічені, на відміну від тих, кого ми делігували в нашу владу. Вони будуть чітко відстежувати свої інтереси, вони живуть Україною", - підкреслив економіст.

Також Атаманюк розповів, як можна налагодити відносини між Україною та Америкою двома шляхами. Перш за все, можна побудувати в Україні податкове поле, технопарки і тоді прийде капітал Америки.

"Ми будуємо в Україні пільгове податкове поле, ми робимо в Україні прозору приватизацію збиткових державних підприємств, ми створюємо технопарки, вільні економічні зони. І тоді до нас прийде внутрішній інвестор і на плечах приведе зовнішнього інвестора. І один з перших, хто до нас прийде, – це американський капітал", - підкреслив економіст Юрій Атаманюк.

Або ж, каже економіст, можна привести до влади "нікчемний, непрофесійний, корумпований, порожній уряд". Воно "загрузне в корупції" і не знатиме, як керувати країною. Тому цей варіант теж підходить, адже американці теж прийдуть першими.

Не обійшов стороною економіст і сам процес виборів в Америці, підкресливши, що вони проходять не чесно. Виявляється, кількість громадян, які приходять самі на дільниці і віддають свої голоси, відрізняється від кількості так званих "мертвих душ" або тих, кому 100 років.

Нагадаємо, що Юрій Атаманюк вважає, що потрібно зменшити кількість депутатів у ВРУ.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали перші результати виборів президента в Америці.

Також Politeka писала, що у мережі розповіли, як президентські вибори в США позначаться на курсі валют.