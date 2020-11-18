До виборів ще далеко

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про свої президентські амбіції

Як повідомляє Politeka.net, главу парламенту пророкують на заміну президенту Володимиру Зеленському, проте сам він міняти посаду не поспішає. Спікер пояснив свою позицію щодо політичної кар'єри в інтерв'ю німецькому виданню Welt, передає "Сьогодні".

Дмитро Разумков зізнався, що його неодноразово підштовхували до більш високих постів в уряді, проте він вирішив зосередитися на поточній роботі. Втім, чиновник не заперечує, що може балотуватися в Президенти в найближчому майбутньому.

"До наступних виборів чекає ще довгий шлях. В України великі проблеми. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях", - підкреслив Дмитро Разумков.

У бесіді з журналістом спікер Верховної Ради додав, що вже трошки відчув себе президентом, хоч і на німецький лад:

"По-українськи моя посада - голова парламенту, по-німецьки - президент парламенту. Так що, принаймні, по-німецьки я трохи президент".

Варто нагадати, що напередодні Дмитро Разумков захворів китайським вірусом і був змушений передати свої повноваження. Так як його перший заступник Руслан Стефанчук теж заразився, парламент очолила другий віце-спікер Олена Кондратюк. Разумков підкреслив, що продовжує працювати вдома, проте з очевидної причини не може керувати засіданнями в залі Верховної Ради.

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