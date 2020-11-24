Наказ Володимира Зеленського про відставку Василя Бурби є елементом зради політичної еліти

Таку думку висловив ведучий, історик, а також співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

Дмитро Снєгирьов розповів, чи є ознаки державної зради у нинішньої української влади. Він згадав наказ про звільнення керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби.

Ведучий розповів, що час від часу в ЗМІ з'являється інформація про те, що офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України нібито зривають різного роду операції.

"Свого часу в українських ЗМІ пішов цілий шквал публікацій щодо зриву операцій, захоплення бойовиків приватних військових компаній. Після появи цієї інформації з'являється наказ президента України Зеленського про звільнення керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби", - пояснив Дмитро Снєгирьов.

Він каже, що після того, як в мережі з'явився цей наказ, то в ЗМІ піднявся шквал обговорень. У ЗМІ заговорили про те, що наказ про звільнення Бурби є елементом зради в лавах політичної еліти.

Снєгирьов вирішив озвучити свою версію з приводу того, що ж відбувається насправді.

"На окупованих територіях Луганської області біля селища Бугаївки відбувається командне навчання бойовиків 2-го армійського корпусу. Крім цієї інформації, аналітичний відділ "Права Справа" публікує і легенду навчання, мова йде про контрнаступ", - говорить ведучий Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що на це повідомлення ніякої реакції не надходило, але пізніше прийшло повідомлення, яке надіслали з лінії зіткнення. У ньому йдеться про захоплення підрозділами 2-го армійського корпусу.

"Я низько вклоняюся подвигу українських розвідників, тих, хто працює на землі. Саме завдяки вашому героїзму російський окупант не пішов далі тієї умовної лінії розмежування", - додав ведучий.

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