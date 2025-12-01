Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що росія не погодиться на мирний план, це фейк, тому наша мета – протриматися у переговорах із США до Різдва і показати, що це путін не хоче миру, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, вогонь, вода і мідні труби – це три традиційні перешкоди, які герою потрібно пройти для того, щоб стати переможцем чи прекрасним принцем. І ось Україна, наголошує він, уже майже 4 роки йде через вогонь війни з постійними російськими обстрілами, а також пройшла мідні труби, через які нам намагалися дмухати і здачу територій, і конфлікт із поляками на кордоні через зерно, і багато іншого. А зараз, констатує експерт, ми на стадії води протікаємо в найменші щілини у нашій єдності, у нашій солідарності, щоб змусити Україну капітулювати, а найгірше те, що водою займаються не лише росіяни, а вже й США із цим мирним планом.

«Має бути ще 2-3 тижні. Чому я навіть обмежу цей термін 2-3 тижнями? Тому що далі Різдво в Америці. Нам потрібно протриматись 2-3 тижні. Я не жартую. Ось щоб відбити цю атаку партії шахраїв та злодіїв Віткоффа, у цьому випадку ще Венса та Дріскола, у нас є 2-3 тижні. Потім Різдво, всі забудуть все, а в січні все почнеться заново. Нове життя, нові справи», – наголошує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, йдеться саме про те, щоб відбити цю атаку на переговорах, а не укласти мир, тому що путін не збирається укладати жодну угоду, це все фейк. Як він пояснює, за планом росії, зараз США змусять Україну прийняти умови мирного плану, потім делегація полетить у кремль, путін покладе собі це в кишеню і висуватиме наступні вимоги, тому весь цей переговорний процес – брехня.

«Мета наша зараз – не досягти миру. Мета нашої роботи з 28 пунктами Трампа – не досягти миру, а замилити цю справу, показати, що винна росія знову, щоб Трамп та його виборці були впевнені, що тільки з російської вини триває війна, що це не Україна заважає миру», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що результат переговорів залежить від США – або нові нафтові санкції, або тиск на Україну.

Також Politeka писала про те, що Дубина пояснив, який мир пропонують нам США та росія: поганий сценарій чи дуже поганий.





