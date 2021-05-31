На початку, коли державу засновують, все залежить від особистості. А потім створюють правильні інституції. Про такий політичний алгоритм державності розповів політтехнолог, фахівець із виборчих і політичних технологій Сергій Гайдай у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» .

Він наводить приклади, коли програма, яка на початку була прогресивною, давала збій – зокрема, у країнах, які є найближчими сусідами України.

«Лукашенко також починав як прогресивна людина, боровся з корупцією, а тепер став монстром. Я вже не кажу, що і Путін був представником демократичних сил спочатку. Всі забули, але там на початку вони всі йшли в НАТО, в Європу, і він все це транслював. Всі ліберали були дуже за Путіна і казали: «Ну, нормально після Єльцина!». А зараз це – монстрюга», - каже він.

Стосовно українських можливих сценаріїв у бік диктатури він висловився так: «Я вважав, що й Петро Олексійович, попри його людські властивості, його інтелігентність – це буде другий Лукашенко, якщо його оберуть на другий термін. Тому я не жалкую, що в другому турі голосував за Зеленського, хоча ми його нищівно критикуємо і не вважаємо, що він – ефективний політик. Поки що».

Сергій Гайдай розповів, що б порадив чинному президенту Володимиру Зеленському.

«Я був і на першому Майдані, і на другому. Революція не відбулася, це повстання. Так-от, якщо ти поставив ціль: що я – останній президент, після мене лишається парламентська республіка, після мене не буде такої Верховної Ради – буде інший парламент, інший устрій. Я створю те, чого в Україні в повній мірі немає – місцеве самоврядування. Він би увійшов в історію!», - каже політтехнолог.

Але для цього він повинен бути досвідченим політиком, це все розуміти і мати біля себе велику кількість політичних менторів. Створити таку стратегічну кімнату, де ці рішення приймають.

Нагадаємо, настав момент, коли українська політична система потребує професійної еліти, представники якої вже мають свої біографії та відповідний досвід, - Смешко .