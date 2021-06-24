Політичний експерт Руслан Бізяєв у прямому ефірі Знай 24 розповів, чим закінчився саміт НАТО і зустріч G7+.

Гість програми спершу пояснює, що таке взагалі політика: це робота з реальністю, а не з високими матеріями. «З високими матеріями, з красивими словами працюють під час передвиборчих кампаній або публічних заяв. А в реальній непублічній політиці все досить цинічно і прозоро», - підкреслює Бізяєв.

Принагідно він згадує принцип американців, який домінує від 30-х років минулого століття і до сьогодні: «слабких топчуть, з сильними домовляються».

Далі політолог коментує результати зустрічі Байдена з Путіним, яку багато хто вважав малозначущою. Передусім, каже Бізяєв, Вікторія Нуланд і весь Державний департамент Сполучених Штатів приєдналися до процесу. Також, розповідає він, приєдналася і Ангела Меркель, а за нею приєднається і Еммануель Макрон. «Ангела Меркель, за великим рахунком, - це «дембельський акорд», її цікавить більше економічна складова. А ось Макрона буде більше цікавити політична складова», - зазначає експерт і додає, що останнє цікавитиме і Єврокомісію.

Бізяєв підсумовує, що результатами зустрічі G7+ і саміту НАТО Китаю фактично оголосили холодну війну, а вона зі свого боку може перейти у свою гарячу стадію. «Але перш ніж починати бойові дії, треба чітко визначитися з противниками, ну, і з союзниками і з нейтралами», - зазначає експерт. Саме тому, пояснює він, Захід піде на значні поступки для Росії, аби вона зайняла позицію нейтралітету.

Нагадуємо, Бізяєв спрогнозував зміни в форматі Мінських угод.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв розповів про теперішню ситуацію на Донбасі.



