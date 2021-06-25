Політолог Максим Ялі у власній програмі «Контрольний удар» розповів, що означатиме для Зеленського реалізація Мінська-2. За його словами, якщо Зеленський піде на поступки Росії, то це буде означати для нього політичну смерть.

«До візиту Зеленського у Вашингтон йому ще належить зустріч в середині липня з канцлером Німеччини Меркель, яка до свого відходу на пенсію восени усіма силами намагається вирішити питання не тільки завершення будівництва Північного потоку-2, а й реалізації Мінських угод. І їй вже неважливо, яка послідовність їхньої реалізації, і до яких трагічних наслідків для України і особисто Зеленського вона приведе», - зазначив Ялі.

На думку експерта, сам Зеленський, якщо судити по його діям, відразу після вступу на посаду, за словами Ялі, був готовий реалізувати Мінські угоди навіть на вигідних Кремлю умовах. Як зазначив експерт, різка реакція найбільш активної частини українського суспільства і ветеранів російсько-української війни і протести під його офісом змусили його відкинути цей варіант.

«Тепер він прекрасно розуміє, що реалізація кремлівського сценарію по імплементації Мінська-2 означає для нього політичну смерть. І після цього, ні про який другий термін мови бути не може. Тільки Ростов», - підкреслив Ялі.

За словами експерта, різка зміна в риториці самого Зеленського і Єрмака щодо Росії не випадково відбулася саме після анонсу виходу фільму журналіста Bellingcat Христо Грозєва про злив спецоперації українських і західних спецслужб в Офісі президента по посадці літака з вагнерівцями, які брали участь в конфлікті на Донбасі і в підбитті малайзійського Боїнга.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Ялі, що ніякого прориву і серйозної перезавантаження взаємин між двома країнами немає .