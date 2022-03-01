Держави-члени ООН на екстреній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї обговорили бойові дії в Україні - насильство має припинитися.

Держави-члени ООН зібралися на екстреній сесії 28 лютого, де обговорили тему вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт ООН.

Голова Асамблеї Абдулла Шахід підкреслив, що військовий наступ Росії є порушенням цілісності і суверенітету України.

"Насильство має припинитися. Необхідно дотримуватися гуманітарного права і міжнародного гуманітарного права. І дипломатія, і діалог повинні переважати", - заявив Абдулла Шахід.

Країни вшанували хвилиною мовчання загиблих в Україні.

Генсек Антоніу Гутерріш зазначив, що події в Україні можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх.

"Вчора російські ядерні сили були приведені в стан підвищеної бойової готовності. Це страшна подія. Сама думка про ядерний конфлікт просто немислима. Ніщо не може виправдати застосування ядерної зброї», — сказав він.

Також Гутерріш нагадав, що минулого тижня було виділено 20 млн дол з гуманітарного фонду ООН для підтримки операцій з надання надзвичайної допомоги, а також був призначений кризовий координатор для країни.

ООН вирішив допомагати Україні зі зростаючими гуманітарними потребами всередині країни, а з іншого боку буде реагувати на потреби людей, які втекли в інші місця.

Планується, що близько 100 країн проголосують за проект резолюції по Україні орієнтовно в середу.

Хоча резолюції Асамблеї не мають обов'язкової сили, вважається, що вони мають політичну вагу, оскільки висловлюють волю ширшого кола членів ООН.

Посол України Сергій Кислиця зазначив, що вперше з моменту створення ООН в центрі Європи розгортається повноцінна війна.

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