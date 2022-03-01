Держави-члени ООН зібралися на екстреній сесії 28 лютого, де обговорили тему вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт ООН.
Голова Асамблеї Абдулла Шахід підкреслив, що військовий наступ Росії є порушенням цілісності і суверенітету України.
"Насильство має припинитися. Необхідно дотримуватися гуманітарного права і міжнародного гуманітарного права. І дипломатія, і діалог повинні переважати", - заявив Абдулла Шахід.
Країни вшанували хвилиною мовчання загиблих в Україні.
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Переговори Росії і України: з'явилися перші кадри з місця і подробиці
Генсек Антоніу Гутерріш зазначив, що події в Україні можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх.
"Вчора російські ядерні сили були приведені в стан підвищеної бойової готовності. Це страшна подія. Сама думка про ядерний конфлікт просто немислима. Ніщо не може виправдати застосування ядерної зброї», — сказав він.
Також Гутерріш нагадав, що минулого тижня було виділено 20 млн дол з гуманітарного фонду ООН для підтримки операцій з надання надзвичайної допомоги, а також був призначений кризовий координатор для країни.
ООН вирішив допомагати Україні зі зростаючими гуманітарними потребами всередині країни, а з іншого боку буде реагувати на потреби людей, які втекли в інші місця.
Планується, що близько 100 країн проголосують за проект резолюції по Україні орієнтовно в середу.
Хоча резолюції Асамблеї не мають обов'язкової сили, вважається, що вони мають політичну вагу, оскільки висловлюють волю ширшого кола членів ООН.
Посол України Сергій Кислиця зазначив, що вперше з моменту створення ООН в центрі Європи розгортається повноцінна війна.
Нагадаємо, що Брюссель прийняв історичне рішення
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