Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував на катування мирних жителів міста Буча російськими військовими. Про це він написав на своїй Twitter-сторінці.
«Жахливі напади росії на невинних мирних жителів Ірпеня та Бучі є ще одним доказом того, що путін і його армія скоюють воєнні злочини в Україні. Жодне спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою: путін у розпачі, його вторгнення зазнає невдачі, а рішучість України ніколи не була такою сильною», - заявив Джонсон.
Він додав, що зробить усе можливе, щоб «знекровити військову машину путіна».
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом воєнну машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також зміцнюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти тим, хто потребує", - заявив Джонсон.
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Він зазначив, що Британія була в перших рядах підтримки Міжнародного кримінального суду в розслідуванні звірств, скоєних в Україні.
«Ми не заспокоїмося, доки не переможе правосуддя», - додав британський прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах і селах зафіксовано масові вбивства, катування та згвалвання окупантами цивільних.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що з визволеної від російських загарбників території Київської області наразі вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.
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