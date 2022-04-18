Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої можливості отримати статус кандидата в члени ЄС і вже працює над другою частиною. Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Перша частина опитувальника щодо членства України в ЄС спрямована на адресу Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою", - написала вона в Twitter.

The 1st part of the questionnaire for 🇺🇦 EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of 🇺🇦 Government team — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2022

Нагадаємо, 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час візиту до Києва офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Тоді Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями через тиждень.

28 лютого, через чотири дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС і висловила надію, що Євросоюз, враховуючи обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

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