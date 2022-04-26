В РНБО вважають, що у російських провокацій в "Придністров'ї" є три причини.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє, що у росії є кілька причин влаштовувати провокації в невизнаному Придністров'ї.

Так, серед головних причин називають відкриття додаткового фронту в Одеській області. Така ситуація змусить ВСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області. Тоді "Придністров'ю" уготований білоруський сценарій – підтримка росії без вступу в активну фазу війни.

Ще однією причиною вважають виправдання рф своїх дій в Україні. Звинувативши в обстрілі в Тирасполі українські Збройні сили, Росія, рятуючи своїх, виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдатів.

Також зазначають, що таким способом російське командування намагається відвести увагу з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином Росія "замітає сліди" своїх військових злочинів і геноциду українського народу.

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