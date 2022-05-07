Лукашенко відповзає якомога далі від війни, розуміючи, що добром вона для росії не скінчиться.

олександр лукашенко вирішив кинути володимира путіна, і лише створює видимість допомоги у війні проти України. Про це полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов пише у своєму блозі на НВ.

Зокрема Жданов звернув увагу на те, що, за даними британської розвідки, в Білорусі розпочалися військові навчання. За його словами, цими раптовими перевірками бойової готовності, як і тими провокаціями, які він створював декілька тижнів тому на кордонах країн Балтії і Польщі, лукашенко намагається показати бурхливу діяльність перед путіним.

«Колись лукашенко сказав путіну, що білоруська армія завжди захищатиме спину російській армії і ніколи не дасть нікому вдарити російській армії в спину — і саме це він сьогодні і робить. Він імітує загрози з Заходу для того, щоб Путін не вимагав від нього втрутитись в цю війну і ввести війська в Україну. лукашенко — дуже хитрий і набагато досвідченіший політик, ніж путін, і зараз він відповзає якомога далі від цієї війни, розуміючи, що добром вона для Росії не скінчиться», - заявив експерт.

Разом з тим Жданов зазначив, що Україна повинна пильно стежити за білоруською армією, і утримувати війська на білоруському напрямку.

«Втім, ми це робимо з першого дня війни, тобто для нас це великої проблеми не складає», - додав він.

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