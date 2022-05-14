Про нього розповів в інтерв'ю «24 каналу» екскомандир полку "Азов«, а нині сокомандир полку ССО» Азов Київ" Максим Жорін.

Відповідаючи на питання про можливість завершення війни за допомогою дипломатичних переговорів, Жорін висловив тверду позицію. На його думку, це неможливо.

"Ні, це буде тільки на полі бою. Я не вірю, і давно про це говорив, в гру в дипломатію із забороною стріляти, якщо пам'ятаєте, що були навіть такі часи. Безумовно, нинішній світ не може існувати без дипломатії, дипломатичних відносин. Але якраз вирішальними будуть всі бої на полі бою. Саме українська армія вирішить перемогу в цій війні", - упевнений Жорін.

На його думку, це було очевидно і раніше. Так, Жорін нагадав, що війна в Україні почалася не 24 лютого, а на 8 років раніше. При цьому весь цей час було зрозуміло, що в ній будуть нові етапи і масштаби, вирішити які можна буде тільки на полі бою.

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