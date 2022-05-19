Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бурхливо відреагував на розмови про те, що деякі європейські політики все ще намагаються "зберегти обличчя" Путіна після того, що він зробив в Україні. На думку польського політика, сьогоднішня битва за Україну може визначити майбутнє на кілька століть.

Тому російського диктатора Путіна, який розв'язав криваву війну в Україні, потрібно ізолювати, а ідеологію "русского мира" подолати і викорінити. Про це Моравецький заявив в ході конференції PISM Strategic Ark, передають польські ЗМІ.

За його словами, всі ті жахливі злочин, які зробила путінська армія в українських містах, зокрема в Бучі та Маріуполі, повинні всіх розбудити від геополітичної дрімоти і змусити відмовитися від старих ілюзій. Він також звернув увагу, що на міжнародній арені спостерігаються спроби "зберегти обличчя" Путіну.

"Як взагалі можна говорити щось подібне? Як можна намагатися "врятувати" або "зберегти" те, що насправді повністю втрачено?", - обурився Моравецький.

Польський прем'єр також зазначив, що якщо Україна переможе, то це буде насамперед її перемога, однак, якщо вона програє, то це буде поразка для всієї європейської спільноти.

"Тому, я закликаю до ізоляції російського президента. Так, дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не можна домовлятися", - сказав політик.

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