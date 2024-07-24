Попри високий рівень конкуренції, Камала Гарріс зібрала рекордну за 24 години суму внесків на її підтримку, але перед нею стоїть низка важливих завдань.

Джо Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з кандидатів у президенти на виборах 2024 року. Замість себе він висунув кандидатуру від демократів Камалу Гарріс.



Тепер перед Камалою Гарріс стоїть декілька завдань, які вона повинна виконати, щоб перемогти на виборах в США.

Експерти поділяють думку про те, що в першу чершу Камала Гарріс могла б почати з пояснення того, яке перезавантаження системи вона представлятиме.



Повний розрив із "байденізмом" був би помилкою, адже Джо Байден зібрав навколо себе коаліцію лібералів, кольорових виборців, поміркованих та колишніх республіканців.



У Білому домі під керівництвом Байдена така стратегія сприяла успішному проходженню значних двопартійних законопроектів.

По-друге, пані Гарріс повинна вміло відповідати на вимоги активістів, які прагнуть змін, а також уникати негативного впливу мікробунтів у соціальних мережах. Вибір віце-прем'єра для Гарріс може стати важливим показником її впливу. Вибір політика, який має потенціал сподобатися середньостатистичному виборцю, може виявитися найкращим для неї варіантом.

Це не означає, що Джо Байден не робив помилок, або що Камала Гарріс повинна балотуватися як клон Байдена. Що ще важливіше, рейтинг схвалення Байдена застряг на позначці в 30%.



Більшість не схвалює підхід адміністрації Байдена до вирішення кількох питань, які найбільше хвилюють виборців, включаючи інфляцію та імміграцію.

Гарріс у цьому випадку могла б організувати широкомасштабну національну промову і відповісти на ключові питання журналістів, провести телевізійну дискусію у міській раді для особистого контакту з виборцями і надати інтерв'ю після мітингів у проблемних штатах. Також вона могла б прийняти участь у форумах з колегами-демократами, щоб показати, що партія — це колективна сила.

Джерело: Washingtonpost.

Останні новини:

Замах на Трампа на передвиборному мітингу: що відомо про підозрюваного, подробиці інциденту.

Як виборча кампанія, Трампа розкриває його диктаторські наміри: у чому головна небезпека для демократів.

Байден переживає критичний момент: демократи посилили заклики відмовитись від виборів.