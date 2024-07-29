Колишній президент Дональд Трамп не просто вибрав собі напарника — він підлив політичну гасу в бурхливий республіканський вогонь зовнішньої політики.

Вибравши 39-річного сенатора Дж. Д. Венса , одного з провідних голубів національної безпеки партії, Трамп зміцнив позиції ізоляційних сил, які прагнуть зруйнувати яструбиний консенсус Республіканської партії, який зберігався з часів Рейгану.

Якщо Трамп переможе у листопаді, прихильники невтручання отримають одного зі своїх найпромовистіших прихильників на боці Трампа.

Ястребов турбує те, що Венс може стати останнім радником у вусі колишнього президента.

Дотримуючись партійної лінії та вихваляючи Венса у своїх публічних коментарях, у приватній обстановці прихильники втручання вагалися від жаху до простого занепокоєння через те, що один із найгучніших критиків допомоги Україні незабаром може опинитися першим у черзі на пост президента.

Представник Кен Калверт (республіканець, Каліфорнія), який займається військовими витратами як голова підкомітету з оборонних асигнувань, сказав одному з колег, за словами людини, знайомої з цим обміном думками:

«Українцям краще поквапитися та перемогти». Інший впливовий конгресмен-республіканець просто сказав про вибір Венса: "Я наляканий до смерті".

У серії інтерв'ю республіканці з рейганівського крила відкрито закликали Трампа протистояти впливу Венса, призначаючи войовничих чиновників національної безпеки.

Джерело: politico .

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