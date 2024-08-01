Наслідки політики, що надає росіянам та білорусам прискорений доступ до Євросоюзу, можуть поставити під загрозу членство Угорщини у Шенгенській зоні.

Рішення Угорщини розширити свою ліберальну імміграційну програму «національних карт» та включити до неї росіян та білорусів викликало засудження з боку Європейської народної партії та відповідь з боку Європейської комісії.

У листі до голови ради Шарля Мішеля голова партії ЄНП Манфред Вебер заявив, що ця схема викликає «серйозні побоювання з приводу національної безпеки» і створює «серйозні лазівки для шпигунської діяльності».

Представник Комісії заявив, що Брюссель зв'яжеться з Угорщиною, щоб «прояснити сферу дії цієї схеми і те, чи підпадає вона під дію правил ЄС».

Раніше цього місяця Угорщина опублікувала подробиці нової системи прискорених віз для громадян восьми країн, включаючи Росію та Білорусь, для в'їзду до Угорщини. Раніше карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже викликав обурення у країнах ЄС своїми позаштатними зусиллями посередництва у мирній угоді про припинення війни в Україні. Його вважають найпрокремлівським лідером блоку.

"Національна карта" Будапешта дозволяє її власникам працювати в Угорщині до двох років. Схема простіша, ніж отримання звичайного дозволу на роботу або ділової візи, а також дозволяє возз'єднатися з сім'єю. Через три роки власники національної картки одержують право на постійне місце проживання.

Що особливо важливо, «минаючи обмеження, потрібні законодавством ЄС», це полегшує власникам карт доступ до ширшої Шенгенської зони, стверджує Вебер у своєму листі.

«Відсутність явної необхідності в такому широкому та нерегульованому механізмі в'їзду для російських та білоруських робітників... ставить питання про наслідки для Угорщини та всієї Шенгенської зони».

Джерело: politico .

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