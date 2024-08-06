Це частково пояснюється військовою та фінансовою підтримкою з боку США, які давно прагнуть забезпечити перевагу Ізраїлю в рамках своїх зобов'язань щодо безпеки єврейської держави.

Наприклад, Ізраїль - єдина держава на Близькому Сході, яку купила винищувач F-35 корпорації Lockheed Martin - найдорожчу систему озброєння з тих, що будь-коли існували. Палестинське угруповання ХАМАС.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном кипів десятиліттями , обидві сторони переважно тихо нападали один на одного, а у випадку Ірану часто опосередковано.

Але початок війни між Ізраїлем та підтримуваним Іраном ХАМАС у жовтні прискорив військові дії.

Ізраїль та Іран мають можливості для кібервійни. Іран здатний проводити цілу низку кібероперацій, від інформаційних операцій до руйнівних атак на урядові та комерційні мережі по всьому світу, згідно з оцінкою Агентства військової розвідки США.

Ізраїльська повітряна атака на ядерну програму Ірану стане однією з крайніх відповідей на новий іранський напад. Раніше Ізраїль оберігав цю загрозу для часу, коли Іран досягне межі ядерного потенціалу.

Війна між Ізраїлем та Іраном поставить багато країн регіону у скрутне становище. Чотири арабські країни уклали мирні угоди з Ізраїлем у 2020 році через так звані Авраамові угоди. Їхня недовіра до Ірану була частиною того, що звело їх разом.

Але малоймовірно, що арабська держава стане на бік Ізраїлю в конфронтації з мусульманською країною, тим більше з такою могутньою, як Іран.

Іран та Саудівська Аравія минулого року відновили дипломатичні відносини після семирічного заморожування. Саудівська Аравія вивчає можливість нормалізації відносин з Ізраїлем у рамках ширшого правочину, в якому вона сподівається отримати гарантії безпеки від США, і, ймовірно, спробує уникнути залучення до конфлікту.

Джерело: bloomberg .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.