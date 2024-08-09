За словами офіційних осіб США, Іран може переглянути рішення щодо проведення багатопланової атаки на Ізраїль.

Адміністрація Байдена в останні дні працювала дипломатичними каналами, залучаючи своїх союзників на Близькому Сході для лобіювання Тегерана з метою перегляду рішення про військовий напад на Ізраїль.

Вони попередили Іран, що масований удар лише посилить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами, заявили два високопосадовці США.

Адміністрація також закликала Іран переглянути свою реакцію на вибух, внаслідок якого загинув лідер ХАМАС.

Офіційні особи США через різних посередників направили Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, внаслідок якого загинув Ханія, був викликаний таємною ізраїльською операцією і не призвів до загибелі жодного іранського громадянина, то Ірану слід переглянути свій план початку військового нападу на Ізраїль.

Чиновники заявили, що очікують на якусь реакцію Ірану на вбивство Ханії, проте Тегеран, схоже, переглянув свою позицію, і США не очікують неминучого нападу на Ізраїль.

На запитання журналістів у середу, чи США вважають, що Іран змінив свою думку, представник Ради національної безпеки ДЖОН КІРБІ заявив, що не коментуватиме конкретні оцінки розвідки, але адміністрація Байдена «не хоче бачити ескалацію».

«Якщо такий буде, Боже мій, ми будемо готові захищати Ізраїль і захищати себе за необхідності», - сказав він.

Минулого тижня Вашингтон отримав вказівки, що Іран потенційно спробує провести атаку на Ізраїль упродовж вихідних. В очікуванні цього США відправили винищувачі та кораблі до регіону, що офіційні особи описали як демонстрацію стримування.

Тим часом американські чиновники все ще працюють над посередництвом угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Джерело: politico .

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