Початок президентської кампанії віце-президента Камали Харріс не включав жодних офіційних інтерв'ю і лише кілька дуже коротких розмов з журналістами.

Журналісти почали скаржитися на це, і колишній президент Дональд Трамп слушно зазначив, що він відповідає на набагато більше запитань, ніж його опонент.

Харріс робить помилку. Їй слід давати інтерв'ю та проводити інші заходи з журналістами, визнаючи їхню важливу роль у демократії. Зокрема їй слід спілкуватися з журналістами, які спеціалізуються на висвітленні політики.

Між політиками та журналістами завжди існувала напруженість. Кандидати хочуть дотримуватися своїх запланованих заходів та промов; репортери хочуть ставити питання, які повідомляють останні новини та відволікають політиків від їхніх тем для розмови. Але дещо змінилося.

Ще одне зрушення — це занепад місцевих новин, особливо газет.

Також зросла напруженість між демократами та ЗМІ. Раніше пресу критикували переважно республіканці. Тепер X і Bluesky сповнені лібералів, які нападають на основні агентства новин.

Багато лібералів стверджують, що в 2016 році засоби масової інформації надмірно висвітлювали використання Хілларі Клінтон неурядового сервера електронної пошти, що допомогло Трампу перемогти і тим самим створило демократичну кризу, в якій Америка все ще перебуває.

Харріс та її радники можуть сказати, що їм не потрібно спілкуватися з журналістами, щоб достукатися до виборців, і щиро вважають, що журналісти будуть використовувати інтерв'ю та прес-конференції для того, щоб довести, що вони не на боці її та інших демократів, ніж для того, щоб ставити питання, актуальні для американської громадськості.

Ці дві речі, мабуть, вірні. Їй все одно слід більше спілкуватися із журналістами. Президентська кампанія – це загальнонаціональна розмова про стан країни. Кандидат, який вимовляє ту саму мову знову і знову, — це монолог, а не розмова.

Харріс не відповідає на запитання виборців на своїх заходах у ході передвиборчої кампанії чи інших форумах.

Але відповідати на запитання журналістів є особливо важливим.

Джерело: washingtonpost .

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