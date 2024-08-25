Незалежно від того, чи переможе Трамп чи програє, континенту потрібна нова стратегія щодо Сполучених Штатів.

У своїй промові в Мюнхені в лютому віце-президент США Камала Харріс підтвердила, що відданість Вашингтона своїм союзникам по НАТО «непохитна».

Тепер, будучи кандидатом у президенти від Демократичної партії, Харріс, як очікується, збереже підтримку президента Джо Байдена щодо України та тісні зв'язки з європейськими партнерами, якщо вона стане його наступницею на вищій посаді.

Тим часом її суперник-республіканець Дональд Трамп заявив у лютому, що Росія може робити «все, що захоче» з членами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, нагадавши європейцям, що він не цінує ні НАТО, ні союзи США.

Після листопадових виборів у Вашингтоні переважатиме один із двох абсолютно різних поглядів на зобов'язання США в Європі. По той бік Атлантики європейці гарячково обмірковують наслідки кожного результату, сподіваючись знайти чарівну формулу успіху у кожному з них.

Але готуватися до певних непередбачених обставин, залежно від того, хто переможе на виборах, — це неправильний підхід.

Європейці мають розробити колективний план взаємодії із Сполученими Штатами після цього року.

Якщо вони не представлять єдиний фронт, вони, швидше за все, боротимуться за найкращого друга Сполучених Штатів або висуватимуть індивідуальні ініціативи, щоб зберегти взаємодію Сполучених Штатів з Європою, навіть якщо ці зусилля будуть йти за рахунок інших європейських країн.

Джерело: foreignaffairs .

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