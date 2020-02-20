Інформація про тіньові домовленості на митниці, "конвертаторів" в податковій і "своїх" спливла після призначення нового в.о. голови ДФС

Нове кадрове призначення на посаду в.о. голови Державної фіскальної служби, що відбулося за розпорядженням Кабінету Міністрів України кілька днів тому, викрило факт масштабної корупційної схеми в українській податковій. Про викриту схему за участі Міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови Державної податкової служби Сергія Верланова розповів економічний експерт Юрій Атаманюк у своєму Telegram-каналі, пише Знай.юа з посиланням на сайт Политрада.

"Доля" Верланова та Макарової сягає 1,5 млн на місяць

Про звільнення з посади в.о. голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка і призначення замість нього Сергія Солодченко зазначено у розпорядженнях Кабміну №107-р і №108-р від 12 лютого. Одразу після цього усі "конвертатори" відмитих коштів на митниці і "свої" працівники ДФС отримали грізне смс з інструкцією подальших дій. Як стало відомо, другим важливим фактором стала "заміна" керівника Офісу президента – Андрія Богдана на Андрія Єрмака.

"У п'ятницю помічник Маркарової і Верланова Олександр Кондра одночасно відправив всім конвертаторам і "своїм" працівникам ДПС наступне смс: (ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ ГРУП ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ!!!!! Починаючи з 24.02.2020 всі групи без винятку зупиняють роботу (реєстрацію - пересорта, націнки, схеми) на певний час. БУДЕ БЛОКИРОВКА ВСІЄЇ ГРУПИ БЕЗ апеляції ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЮВАТИ НАДАЛІ !!!!!!! ЩОДО ПОДАЛЬШОГО РОБОТИ, ДОДАТКОВО проінформуємо !!!!!)", – зазначає Юрій Атаманюк.

Для тих, хто порушить даний наказ, автор повідомлення наголосив про покарання: "ПЕРЕКОНЛИВО ДЛЯ ТИХ ХТО МОЖЕ ЧИ ДУМАЄ, ЩО МОЖНА ПОРУШИТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ, ДОВОДИМО, ЩО ТІ ХТО БУДЕ РЕЄСТРУВАТИ, ПОЧИНАЮЧИ З 24.02.2020, БУДЕ БЛОКИРОВКА ВСІЄЇ ГРУПИ БЕЗ апеляції ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЮВАТИ НАДАЛІ!!!!!!".

Як відзначається у повідомленні, дали попрацювати до 24.02.2020, тому що звітність по ПДВ 20-го і 4 дні відвели на збір "каси". Мова йдеться про 4 млрд грн на місяць.

Економічний експерт повідомив і про "грошову долю" чиновників – за його словами, Сергій Верланов та Оксана Маркарова отримують 1,5 млн доларів на місяць.

"Сірий кардинал", причетність Нефьодова і "свої" у митниці

На Telegram-каналі Юрія Атаманюка розміщена також фотографія, на якій видно, що до складу делегації в Грузії на чолі з Ігорем Калєтніком у незрозумілій ролі долучився Ілля Павлюк. Йому приписують роль "сірого кардиналу" контрабанди та тіньового спонсору "Слуги народу", який відповідав за фінансування фракції та підбирав кандидатів в нардепи. Він має величезний вплив на групу народних обранців та намагається пропхнути на посаду свого ставленика.

Якраз на фото видно разом з ними і Андрія Саварця, якого називають ймовірним кандидатом на посаду першого заступника начальника митниці.

За словами Юрія Атаманюка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов теж залучений у корупційних змовах. Гучною новиною стала нещодавня таємна зустріч Максима Нефьодова з чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, якого в ЗМІ називають одним з найвпливовіших контрабандистів в Україні.

Стало відомо, що Ігор Саварець організував зустріч Максима Нефьодова з групою підконтрольних йому "слуг народу" у готелі Київ. Саме там голові Державної митної служби наполегливо пропонували призначити Андрія Саварця першим заступником. Ця людина не просто у темі усіх корупційних схем митниці, а й буде сумлінно контролювати та ділитися зі своїми господарями. Також, за словами людей, близьких до митниці – Оксана Маркарова повністю підтримує це призначення.

"Порошенко оголосив про його призначення до закінчення конкурсу (перейшов з більш високої посади 1-го заступника міністра на більш хлібну). Всі призначення за принципом знайомства з побудовою не баченої раніше "програми" гри з індикатива, як результат найбільший провал наповнення бюджету до 30%. Крик про реформи виражається в кадровому і адміністративному хаосі людини, якій кіоск на ринку довірити не можна", – зазначає Юрій Атаманюк.

Українці у розпачі: "В країні олігархи, кумівство та корупція: "Що ж ви творите?!"

Вибухова новина щодо факту викриття мільярдних оборудок швидко облетіла український інтернет-простір та стала однією з найрезонансніших в країні, затьмаривши хвалебний пост Сергія Верланова про "перевиконання" плану надходжень до бюджету.

Та поки чиновники, про яких йдеться у повідомленні, ситуацію не прокоментували. На особистих сторінках у Фейсбуці Оксани Маркарової та Сергія Варланова, які, до речі, у друзях один у одного, – про це ані жодного слова.

Останнім постом Верланова стала інформація про викриття підробної партії горілки досить незначних масштабів, а міністра фінансів України – про "алкогольний чесний акциз".

Та, схоже, у українців накопичилася ціла низка підозр та питань до міністра фінансів України. На її офіційній сторінці можна знайти чимало відповідних коментарів.

Чи зверне на це увагу президент України Володимир Зеленський, чи буде ініційована досконала перевірка викритих фактів – має стати відомо вже найближчим часом.