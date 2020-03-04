В мережу потрапило відео, від якого мороз по шкірі

Людські рештки – кістки і черепи штормовим вітром винесло на береги Кінбурнської коси на Миколаївщині

Кадри, від яких мороз по шкірі, з'явилися на сторінці "Очаківського порталу" у Facebook. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

Вчені і краєзнавці пояснюють, що, швидше за все, кістки і черепи принесло з розмитого військового кладовища, створеного ще у 1855-56 роках, у часи Кримської війни. Це останки, ймовірно, солдатів французьких військ, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.

Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді було закладено кладовище, у тому числі з братськими могилами.

Дані в архівах свідчать, що в цьому місці поховали громадян Італії та Франції, що підтвердилося їх особистими речами. При цьому, кістки лежали не хаотично, а рядами, подібно могил на кладовищі.

Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні В лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх Вітчизна Gepostet von Очаковский портал am Sonntag, 1. März 2020

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області через ураган тонни сміття розлетілися по всій окрузі.

Начальник Київського рибоохоронного патруля в Державному агентстві рибного господарства України Володимир Мухін на своїй сторінці в Facebook поділився відповідним відео, на якому видно наслідки лиха.

Ураганний вітер підняв з полігону величезну кількість сміття, який пізніше «осел» на всіх довколишніх деревах та інших поверхнях. Від спонтанного забруднення постраждала також найближча траса.

Наголошується, що така катастрофічна ситуація, в результаті якої величезна кількість дерев виявилося повністю обвешано поліетиленовими пакетами, виникла з-за порушення технології зберігання сміття на полігоні.

Gepostet von Андрій Дмитренко am Montag, 24. Februar 2020

Нагадаємо, археологи вразили неймовірною знахідкою.

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