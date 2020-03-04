Людські рештки – кістки і черепи штормовим вітром винесло на береги Кінбурнської коси на Миколаївщині
Кадри, від яких мороз по шкірі, з'явилися на сторінці "Очаківського порталу" у Facebook. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)
Вчені і краєзнавці пояснюють, що, швидше за все, кістки і черепи принесло з розмитого військового кладовища, створеного ще у 1855-56 роках, у часи Кримської війни. Це останки, ймовірно, солдатів французьких військ, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.
Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді було закладено кладовище, у тому числі з братськими могилами.
Дані в архівах свідчать, що в цьому місці поховали громадян Італії та Франції, що підтвердилося їх особистими речами. При цьому, кістки лежали не хаотично, а рядами, подібно могил на кладовищі.
Від +22 до мокрого снігу: погода знову розділить Україну, з'явився точний прогноз
Повстання у Чернівцях: скандуючий натовп вийшов на вулицю, божевілля Нових Санжар повторюється
Екс-коханого Собчак Віторгана скосила небезпечна хвороба: медики приголомшили діагнозом, подробиці
"У Пенсійний фонд України надійде запит": стало відомо, кого залишать без пенсій
Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області через ураган тонни сміття розлетілися по всій окрузі.
Начальник Київського рибоохоронного патруля в Державному агентстві рибного господарства України Володимир Мухін на своїй сторінці в Facebook поділився відповідним відео, на якому видно наслідки лиха.
Ураганний вітер підняв з полігону величезну кількість сміття, який пізніше «осел» на всіх довколишніх деревах та інших поверхнях. Від спонтанного забруднення постраждала також найближча траса.
Наголошується, що така катастрофічна ситуація, в результаті якої величезна кількість дерев виявилося повністю обвешано поліетиленовими пакетами, виникла з-за порушення технології зберігання сміття на полігоні.
Нагадаємо, археологи вразили неймовірною знахідкою.
Як повідомляла Politeka, вчені виявили стародавню знахідку в українському селі
Також Politeka писала, що у Києві виявили скарб у підвалі старого будинку.