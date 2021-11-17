Стали відомі подробиці нещастя з 4-річним хлопчиком, який випав з вікна квартири в Чорноморську і залишився живий.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Teleram-канал «Новости Одеса».

Мати дитини звуть Любов, у неї четверо дітей. Після розлучення жінка була змушена з дітьми переїхати в Чорноморськ, тому що її квартира в Одесі не придатна для житла. Зараз вся сім'я живе у знайомих. Ночами Люба працює в таксі, а за дітьми доглядає дідусь.

Того ранку дідусь пішов у невідомому напрямку, а Діма залишився з братом.

"Старший був на кухні. А молодший в іншій кімнаті біля системного блоку комп'ютера. Він заліз на блок, потім на підвіконня, потім відкрив вікно і сперся на сітку. Так і випав", - розповіла подробиці події мама.

Зараз Діма знаходиться в реанімації і якщо його перевести в звичайне відділення, то матері потрібно залишитися з ним. Але це неможливо, так як троє дітей залишаться без нагляду.

Люба запевняє, що зараз з її 4-річним синочком все гаразд. Медики провели повне обстеження: зробили КТ внутрішніх органів і головного мозку і нічого не виявили.

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