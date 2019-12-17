Дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, користується великою популярністю

Герцогиня Кембриджська завжди в центрі уваги, вона користується визнанням публіки і її поважають старші члени родини.

Кейт завжди справно виконує свої королівські обов'язки, але як же їй це все вдається. Секрет Міддлтон в її сімейному вихованні, пише sm-news.ru.

Королівський експерт Інгрід Стюард заявив, що Єлизавета II була задоволена вибором свого онука Вільяма. На відміну від покійної принцеси Діани, Кейт - не тільки зі знатної родини, але і з благополучної.

Діана відчувала в собі невпевненість, адже її так не підтримували рідні, як Міддлтон. До того ж мати принцеси покинула сім'ю.

Принцесу Діану все життя переслідували комплекси, вона вважала себе негідною титулу. Діана дуже переживала, коли читала про себе щось погане в пресі.

А в родині Кейт рушійною силою була мати. Саме вона створила компанію Party Piece, що в майбутньому дозволило влаштувати дітей у пристойні школи. Весь свій вільний час мати приділяла Міддлтон увагу. В результаті хорошого виховання вийшли упевнені в собі люди.

Кейт стала відданою своїй родині, ця якість допомагає їй блискуче справлятися з обов'язками, що високо цінує королева Єлизавета. Остання прийняла із захопленням Кейт і її близьких.

Зараз на плечах Кейт лежить велике завдання - налагодити стосунки між принцом Гаррі і його дружиною Меган Маркл та іншими членами королівської сім'ї.

Нагадаємо, в честь свята герцогиня Кембриджська вирішила дозволити своїм дітям, Джорджу і Шарлотті, похвалитися творчими навичками.

Міддлтон часто залучає дітей до сімейних передсвяткових клопотів, щоб було весело і дружно. В цьому році Кейт вирішила, що діти дійшли до того віку, коли можна довірити їм прикрашання ялинки.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон, розповіла про перше слово малюка Луї.

Нещодавно герцогиня Кембриджська поділилася, яке у сина було перше слово.

Як виявилося, одного разу малюк раптово замість "мама" чи "тато" вимовив: "Мері". Це ім'я Мері Беррі - знаменитої британської телеведучої.

Нагадаємо, Маркл і Мідлтон виявилися "близнючками".

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