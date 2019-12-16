Відома українська співачка Ірина Білик вирішила припустити, як би її звали, якщо б вона народилася в Африці

Співачка опублікувала фотографію жінки з пишною зачіскою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"якби я народилася в Африці, мене б назвали Іфе, що в перекладі означає Любов. Як ви думаєте, яка могла б бути, в такому разі, моя африканська прізвище?", - написала Іра під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Ірка, ну і справи,ти на Кіркорова схожа, так), скільки фотці цієї Ір, як Африканський ти Имир),але це гумор всі друзі,красива Іра правда так?)", "Запитайте у Гайтани її дівоче прізвище і не мучтеся", "Білик, вона і в Африці - Білик! Такий іншого просто немає! Ви неймовірна", "Дуже незвично, але не погано.".

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Відома українська співачка Ірина Білик опублікувала новий знімок в соціальних мережах. Вона показала свій незвичайний начісування на голові. Судячи з усього, співачці не сподобалося, яку зачіску їй зробили стилісти.

«Люблю вермішель... від цього іноді і зачіска, мабуть, перетворюється в спагетті. А вам подобається зачіска "вибух на макаронній фабриці"?», – прокоментувала вона свій зовнішній вигляд.

Повідомлялося, що Білик шокувала постарілим видом в безформної одязі.

Співачка Ірина Білик відвідала вечірку в честь 15-річчя журналу Viva в Києві. ля події вона вибрала розкішний і пишний чорно-червоний наряд: безформне червоне плаття міні, високі червоні чоботи, чорні лосини. Зверху вона накинула чорний чоловічий піджак, а на голову – чорний капелюх. У цілому, образ вийшов трохи екстравагантним.

"Вирішили днями зібратися з дівчатками великою і дружною компанією і тут з'ясувалося, що багатьох чоловіки реально обмежують і не відпускають нікуди без їх супроводу.", - написала співачка.

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