Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва вразила мережа пікантними кадрами з чоловіком Дантесом

Як повідомляє Politeka, знімки співачка опублікувала в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Дорофєєва позує разом з Дантесом під час гриму. При цьому видно, що чоловік намагається знайти уваги коханої.

В якийсь момент дівчина помічає його і ніжно цілує. Проте українцям не дали можливості висловити думку про кадрах, оскільки їх Дорофєєва розмістила в Stories.

Як повідомлялося раніше, солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва показала яскраве селфи з ідеальним макіяжем і недбалою укладанням. Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Stories зірка опублікувала селфи, на якому вона позує у звичайній темно-сірій футболці, але на її обличчі сяє ідеальний макіяж.

Як відомо, не так давно Надія Дорофєєва та Позитив буквально підкорили шанувальників у Києві. Зірки дуже довго готували новий вступ, Самі артисти, їх продюсери, постановники і всі, хто допомагав підготуватися, дуже довго чекали виступу.

Після активної роботи над неймовірним шоу зірки вирішили відпочити та активно показують кадри з подорожей, вихідні вдома і навіть милі сімейні кадри. Цього разу Надя показала на фото, свій макіяж і зачіску, після чого продемонструвала кілька кадрів, як вона вбирає штучну ялинку гірляндами і ніжно-рожевими кульками з подругою і чоловіком.

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