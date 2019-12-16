Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева поразила сеть пикантными кадрами с мужем Дантесом

Как сообщает Politeka, снимки певица опубликовала в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Дорофеева позирует вместе с Дантесом во время грима. При этом видно, что муж пытается найти внимания возлюбленной.

В какой-то момент девушка замечает его и нежно целует. Однако украинцам не дали возможности высказать мнение о кадрах, поскольку их Дорофеева разместила в Stories.

Как сообщалось ранее, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала яркое селфи с идеальным макияжем и небрежной укладкой. В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Stories звезда опубликовала селфи, на котором она позирует в обычной темно-серой футболке, но на ее лице сияет идеальный макияж.

Как известно, не так давно Надежда Дорофеева и Позитив буквально покорили поклонников в Киеве. Звезды очень долго готовили новое вступление, Сами артисты, их продюсеры, постановщики и все, кто помогал подготовиться, очень долго ждали выступления.

После активной работы над невероятным шоу звезды решили отдохнуть и активно показывают кадры из путешествий, выходные дома и даже милые семейные кадры. В этот раз Надя показала на фото, свой макияж и прическу, после чего продемонстрировала несколько кадров, как она наряжает искусственную елку гирляндами и нежно-розовыми шариками с подругой и мужем.

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