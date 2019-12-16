Дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася формами у вбранні з пікантним декольте

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

«Знайшла свою торішню фотографію, де я ще блондинка. Як красивіше?», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Горова позує в білому вбранні в горошок з глибоким декольте. При цьому свою маму – Ірину Горову, дівчина попросила не коментувати знімок.

«Дуже», «Боже, неймовірна», «ти дуже красива», «красуня яка», «блонд, однозначно!», «Я навіть не знаю, як краще... І так, і так... Боже, нехай тобі все йде», «Вау», «Наталочко, ти найкраща красуня», «ти дуже красива», «Тобі так іде!», «Як соковито виглядаєш», «Офігєть, які риси особи», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Наталія Горова поділилася фото з матір'ю Іриною і братом Андрієм. Наталю в свій час удочерив український репер Потап, який був одружений на Ірині.

Дівчина часто ділиться фото, на яких вона постає в стильних образах. Цей раз не став винятком. На знімку Наталія з'явилася в ніжному незвичайного крою плаття з глибоким декольте. Поруч з нею - мати в довгій сукні з довгим розрізом, що відкриває струнку ніжку. Між своїми рідними встав брат Наталі - в костюмі темно-синього кольору.

Виявляється сім'я побувала на премії "M1 Music Awards 2019", яка пройшла днями.

"Андрій, ти ростеш не по днях, а по годинах. Наступного року будеш вище нас 😭😍 Я щаслива бути частиною такої масштабної Премії @m1_musicawards !!!! Підготовка починається завжди заздалегідь, це величезний труд і важко перелічити скільки все робиться для того, щоб все було ідеально", - підписала фото автор посту.

За кілька годин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Які гарні", "Такі класні Ви🔥🔥🔥🔥🔥", "А який у Андрія зростання? 😏", "Гарна сім'я😍", "Чудові 🌠💥👧👨👧❤️", "Прекрасні 😍💥", "Ти просто КРАСУНЯ", "Ируся ви супер сімейка, 🌹👏💕😘😘😘", "Красуня 🔥", "Які ви красиві", "Beautiful ❤️❤️", "Ти найяскравіша🔥", "Дуже красиві🙏🏽😍the best family", "Неймовірні", "Красиві 🔥", - написали користувачі.

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