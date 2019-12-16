Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна показалася в шкіряному вбранні на світському заході, через який опинилася в незручній ситуації

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

«Що робити, коли потрапив у #DoubleTrouble ? Правильно, веселитися», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно, що Єфросиніна прийшла на публічний захід в комбінезоні з шкіри. Проте туди ж прийшла й інша гостя, в точно такому ж вбранні.

Користувачі мережі оцінили гумор телеведучої по достоїнству і заявили, що вбрання обох дівчат чудові.

«Дуже красива», «от що значить, бути в тренді», «очаровашки», «Блін, а як таке можливо?? Прям тотал лук», «я думала, це неможливо! Маша, приголомшливий наряд», «Нічого собі! Прям і модель чобіт така ж) тільки відтінок трішки інше», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, нещодавно зірка телебачення Маша Єфросиніна показала, як їй працюється і опублікувала кадри з гримерки.

На кадрах з гримерки присутня сама зіркова ведуча, а також видно Юрія Ткача – відомого українського коміка і артиста. Біля Єфросиніної варто мілейшей зовнішності дівчинка – ймовірно, дочка Ткача Ліза. Так дівчинка раніше сказала, що Маша молода, ніби їй 18 років – такі «мови» знаменитість дуже порадували і вона просто розпливлася в усмішці, потім забрала дитину на руки і всіляко люб'язно спілкувалася з дівчинкою.

«І нехай тут я схожа на вахтершу, #малышкаЛизи цілком серйозно заявила, що, на її думку, мені 18 років! Ну, адже чудова дівчинка», - підписала артистка та телеведуча нове відео.

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