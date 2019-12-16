Відома українська телеведуча Леся Нікітюк та співачка Анна Сєдокова похвалилися своїми розмірами

Знаменитості всілися на кришці автомобіля. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку в Инстаграме Лесі.

Седокова в цей раз була в чорній сукні з відкритими плечима і без білизни. А Никитюк позувала у білій блузці з відкритими плечима. Завдяки цьому фанати змогли оцінити шикарні бюсти знаменитостей.

Фото було опубліковано в сторіс. Фанати не змогли з-за цього писати коментарі, так як там відсутня подібна функція.

Раніше ми повідомляли, що Седокова не втримала пишні груди в тугому корсеті.

Сьогодні артистці виповнилося 37 років, у цей яскравий день вона вирішила представити жаркий кадр, що демонструє її значну груди. До речі, Анна також відзначала не так давно, що її натуральні форми і пластику вона не робила.

Під постом зірка подякувала всім за багато позитивні моменти і досягнення.

«Сьогодні у мене День Народження 🥳 І тут міг би бути довгий текст про щастя і віком. Про усвідомлення і шляху, але я просто хочу сказати спасибі ❤️ За можливість бути почутою, змінювати долі, прикрашати життя, любити і бути коханою. Спасибі! Я вас міцно-міцно обіймаю 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗», – наголосила Ганна.

Повідомлялося, що спокуслива Сєдокова показала, як проводить неділю одна в ліжку.

Екс-ВІА-Гра " Анна Седокова веде досить активне життя, яке демонструє користувачам мережі на своїй сторінці в Instagram. В її блозі із завидною регулярністю з'являються нові знімки.

Так, вона опублікувала нове відео у розділі Stories на своїй сторінці в соцмережі, де розповіла про проблеми з вибором одягу.

«Друзі, я лежу і розумію, що у мене є червоні чоботи завтра на день народження, але немає сукні, розумієте. Ось у чому я буду? Тільки в чоботях завтра. Ось де мені знайти таку сукню, а?», – запитала вона у своїх шанувальників.

Нагадаємо, розкішна Седокова святкує день народження

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