Дочка Анастасії Заворотнюк раптово засвітилася в церкві

Про це пише Politeka.net.

48-річна зірка російського кіно Анастасія Заворотнюк продовжує наполегливо боротися з раком мозку.

Як відомо, актриса нещодавно перенесла чергову операцію і зараз проходить реабілітацію.

Близькі Заворотнюк дуже рідко публікують якусь інформацію в соцмережах. Але 23-річна дочка актриси Ганна час від часу ділиться новинами зі свого життя.

В цей раз Ганна Стрюкова опублікувала у своєму Instagram фотографії з церкви. Справа в тому, що донька популярної Анастасії Заворотнюк відвідала церемонії хрещення маленької дівчинки та привітала її маму з важливою подією.

"Вітаю з таїнством хрещення найкрасивішої дівчинки", – йдеться у підписі до опублікованого знімку в соцмережі.

Можна зробити припущення про те, що 48-річна Анастасія Заворотнюк йде на поправку, оскільки її 23-річна донька продовжує жити звичайним життям, відвідуючи свята близьких людей.

Раніше ми публікували деталі роману зі скандальним коханцем, який примудрявся піднімати руку на Анастасію Заворотнюк. Як розповіла подруга актриси Наталія Бондарчук, мова йде про Сергія Жигунова.

Під час зйомок картини "Гоголь. Найближчий" у Анастасії Заворотнюк був важкий період у житті. Вона щойно розлучилася зі своїм коханцем Сергієм Жигуновим, а розрив був дуже хворобливим.

Заворотнюк зізналася своїй колезі по цеху, що Сергій часто був дуже грубий і піднімав на неї руку.

Через деякий час з'явилася реакція і самого Сергія Жигунова. Актор відповів на звинувачення уїдливим випадом, що, мабуть, комусь дуже нудно, тому вигадують такі небилиці.

За словами Сергія Жигунова, "копатися в чужій брудній білизні" можуть тільки люди, яким нічим зайнятися і які нецікаві в професійному плані.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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