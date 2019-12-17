Екс-кохана сина Наташі Корольової та Сергія Глушка Архипа, розповіла про їхні стосунки і причини розставання

Марія Слугина зазначила, що з Архипом вони розійшлися за обопільною згодою, без сварок і скандалів. Дівчина зізналася, що їй не подобається, коли її ім'я пов'язують виключно з сином Наташі Корольової.

"По-перше, хотілося б зазначити, що цей роман — не досягнення мого життя, а взаємні почуття, які сталися у нас з Архипом. Хотілося б дати всім зрозуміти, що нікому не подобається, коли намагаються "колупатися" в їх особисте життя. Ми розлучилися, бо прийняли таке рішення. Я з великою повагою ставлюся до нього і його сім'ї. Це був період моєї і його життя, і він просто закінчився. Ми один одному вдячні за це час", — підкреслила дівчина.

Хлопець з дівчиною більше не підтримують спілкування, оскільки, за словами Марії, їй необхідний час, щоб прийняти ситуацію і зуміти пробачити один одному старі образи. Вона впевнена, що людям, які в минулому зазнали романтичних почуттів, дуже складно надалі залишатися друзями. Проте дівчина не виключає, що в майбутньому вони зможуть спілкуватися по-дружньому.

Зараз Марія активно працює над авторським проектом, суть якого поки тримає в секреті, проте обіцяє здивувати шанувальників. Нових романів дівчина не заводить, тому всі сили направляє на свій проект. Вона вирішила пов'язати життя з шоу-бізнесом, і попереду багато роботи.

Дівчина згадує, що перебуваючи у відносинах з Архипом, Марії довелося зіткнутися з критикою в соціальних мережах, справа доходила навіть до цькування.

"Є різні люди: хто будує своє життя, а хтось любить копатися в чужій брудній білизні. Я ставлюся до першого типу. А взагалі відповім банально — відомій приказці: собака гавкає — караван іде. Просто не варто звертати увагу на негатив, краще стежити за власними вчинками та діями. Є хейтеры, а є прихильники. А ще, чим більше намагатися боротися з негативом, тим більше він буде присутній у житті. Потрібно усвідомлення, і тоді світ заграє іншими фарбами", — підкреслила Марія.

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