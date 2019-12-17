Російська примадонна Алла Пугачова не буде радувати глядачів у новорічну ніч

Цю інформацію у коментарі журналістам підтвердила представник примадонни Олена Чупракова, передає КП.

За її словами, Алла Пугачова не буде в цьому році виступати на новорічних "вогниках".

"Алла Борисівна не буде співати в "новорічних вогниках", - підкреслила Чупракова у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що російська примадонна в 2019 році і без "новорічних вогників" брала участь у кількох великих проектах – ювілейний концерт, телевізійні зйомки для Першого каналу, вихід картини "Той самий концерт".

Не варто забувати, що буквально два роки тому росіяни самі написали петицію з проханням "розбавити" новорічний ефір, який, на їхню думку, заполонила примадонна Алла Пугачова.

Глядачі вимагали, щоб ефіри "новорічних вогників" розбавили іншими російськими артистами.

Також ми розповідали про те, що чоловік примадонни Максим Галкін приголомшив публіку своїм оголеним торсом. Так, комік поділився у соцмережі фото, де він перетягує величезні шахові фігури у дворі свого особняка. При цьому на ньому були тільки спортивні штани і кросівки. Незважаючи на те, що надворі середина грудня, зірки, по всій видимості, було нехолодно.

Дивлячись на фото можна зробити висновок, що Максим Галкін стежить за своєю фізичною формою. Хоча деякі в коментарях пожартували з приводу того, що він "втягнув живіт".

На відміну від свого чоловіка, примадонна Алла Пугачова публікує в мережі невдалі знімки. На одному з останніх кадрів голова в неї вийшла непропорційно великою порівняно з іншим тілом. Примадонна знялася разом з прихильницею. На співачці були чорні вузькі штани і такого ж кольору жакет.

Можливо, ракурс був не зовсім вдалий, а, можливо, вся справа в пишному перуці Пугачової, але фото обурило й розсмішило шанувальників зірки.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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