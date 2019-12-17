Енджі вже не така молода, але все ще прекрасна, незважаючи на всі труднощі особистого життя, стверджують прихильники

Анджеліна Джолі вийшла ввечері на обід і прогулянку, чим знову підкорила серця своїх шанувальників

Про це йдеться в матеріалі « The Daily Mail ».

Знаменитість не перестає радувати своїх фанатів – мінімум макіяжу, недбала зачіска, витончена, некричаща класика у виборі одягу – такий зовнішній вигляд приємно здивував усіх шанувальників численних талантів і чеснот світової знаменитості.

Днями зірка світового кіно була помічена біля ресторану «The Eternals» у Лондоні – знаменитість обрала для вечірнього виходу завжди актуальну класику – легкий плащ-беж під пояс, чорні штани і сумку в колір взуття – бежеві або пудрові човники на шпильці.

Знаменитість з недбалим укладанням, але в цілому з доглянутим виглядом була помічена з помічницею ввечері на вулицях британської столиці, поруч на фото папарацці також присутні люди – зокрема, чоловік міцної статури, не зовсім зрозуміло – це охорона Джолі або просто випадковий перехожий.

Як би там не було, Анджеліна Джолі знову і знову радує публіку - навіть несподівані спалахи камер не застають оскароносну Енджі зненацька. Зірка прекрасно і природно виглядає, правда, дуже худа, як відзначають багато її фанів в мережі. Разом з тим, "як можна бути такою фантастичною и привабливою", відгукуються шанувальники про акторку.

Нагадаємо, колишня дружина Бреда Пітта, Анджеліна Джолі, так і не завела сторінку в Instagram, однак це не заважає її шанувальникам і колегам викладати фото з нею на простори інтернету.

Нещодавно актриса Сальма Хайєк зробила селфи з Анджеліною Джолі.

На знімку дві красуні дивляться в камеру і посміхаються.

"Чорт забирай, мені так пощастило... Я думала, що просто збираюся працювати з великими акторами, що грають інопланетян; але я до того ж ще й подружилася з дивовижними людьми", - написала Співачка.

Раніше ми писали, що три роки в родині зірки працювала глуха Антонетта Аббамонте, яка навчала двох її дітей (з шести) мови жестів.

За словами жінки, Джолі вела з нею дуже зарозуміло і дивилася на неї зверху вниз, розцінюючи як «людини другого класу».

Нещодавно Аббамонте повідомила, що Анджеліна Джолі взяла її ідею про створення глухого супергероя.

Зараз вчителю хочеться, щоб світ дізнався - не можна так ставитися до глухих людей.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі протягом 20 років знаходиться в центрі уваги, а світ не перестає захоплюватися її красою. Секрети привабливості зірки такі: догляд за шкірою з раннього віку і мінімум макіяжу.

Також знаменитість ретельно підбирає засоби для зняття макіяжу для того, щоб не зашкодити шкірі.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним образом у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".

Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці.