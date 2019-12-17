Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Вчора артистці виповнилося 37 років, у цей яскравий день вона вирішила представити серію жарких кадрів, що її демонструють значну груди. До речі, Анна також відзначала не так давно, що її натуральні форми і пластику вона не робила.

Вдень раніше Ганна також подякувала всім за багато позитивні моменти і досягнення:

«Сьогодні у мене День Народження 🥳 І тут міг би бути довгий текст про щастя і віком. Про усвідомлення і шляху, але я просто хочу сказати спасибі ❤️ За можливість бути почутою, змінювати долі, прикрашати життя, любити і бути коханою. Спасибі! Я вас міцно-міцно обіймаю 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗», – наголосила Ганна.

На фото видно, що Ганна дуже щаслива і задоволена, а її бордове плаття вигідно підкреслило пишні форми і фігуру в цілому. Зірка обіймалася з гостями і станцювала романтичний танець з молодим коханим.

До цього Седокова показала серію фото з яскравого концерту – презентації альбому. На заході Ганна зустрілася з колегами, друзями і товаришами. Співачка із задоволенням позувала в стриманому вбранні, хоча і з глибоким декольте.

Акуратний макіяж підкреслив форми зірки, а макіяж зробив артистку помітно молодше.

«Це була неймовірна зустріч друзів, повна любові, затишку і щастя. Дякую, що були зі мною на презентації альбому #PROlubov ❤ . Так високо-високо, що ми назвали її «Три метри над рівнем неба». Напевно, вона такою і була, надихаючу. Адже любов окриляє і підносить тебе на найбільшу висоту. Спасибі всім, хто був причетний до цього свята 🙏🏼», – пише Ганна, зазначивши всіх колег, яких хотіла б подякувати.

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Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в неоднозначною і сміливої позі.

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